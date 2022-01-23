Жилой дом горел ночью в Сортавале

Минувшей ночью пожарные Сортавальского района получили сигнал о возгорании в районном центре. Он поступил в 1:09, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали 11 сотрудников пожарно-спасательной части Сортавалы и три единицы техники. Выяснилось, что огонь вспыхнул в жилом доме. Пожар ликвидировали быстро - в 1:23 он уже был потушен.

В министерстве напомнили жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/12019