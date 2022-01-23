После гибели рабочего на севере Карелии возбуждено уголовное дело

После гибели рабочего на Путкинской ГЭС в Кемском районе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла 20 января. Электрослесарь проводил работы по техническому обслуживанию электроустановок в помещении сборного распределительного устройства Путкинской ГЭС в Кеми. В процессе работы мужчина получил электротравму и умер на месте.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Выявляются должностные лица, не обеспечившие безопасное проведение работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото источника