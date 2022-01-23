Грузовик сбил ребенка в Карелии

Вечером 22 января в Беломорском районе на 799-м километре трассы «Кола» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля ДАФ допустил занос и сбил семилетнего мальчика. Ребенок вместе с матерью стоял на обочине после ДТП. Они оба живут в Мурманской области.

В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото pixabay.com/geralt