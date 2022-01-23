23 января 2022, 10:42
Грузовик сбил ребенка в Карелии
В Беломорском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего
Вечером 22 января в Беломорском районе на 799-м километре трассы «Кола» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля ДАФ допустил занос и сбил семилетнего мальчика. Ребенок вместе с матерью стоял на обочине после ДТП. Они оба живут в Мурманской области.
В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото pixabay.com/geralt