Многоэтажка осталась без воды в Петрозаводске из-за строителей

Строительство многоэтажного дома в Петрозаводске в районе улицы Московская и набережной Варкауса создало серьезные проблемы для жителей соседнего дома. Строительство ведет компания «Сана».

Как сообщил председатель совета дома, расположенного по улице Московская, 4, Андрей Алексеев, из-за повреждения строителями системы водоснабжения с 20 января дом получал воду по гибкому шлангу. Горожане волновались, что, если ударят морозы, то 45-квартирный дом останется без воды.

Утром 23 января в доме пропала вода. По словам Алексеева, в городских службах, управляющей компании «Комфорт» были осведомлены о возникшей ситуации, но за 4 дня компания «Сана» так и не устранила аварию. Фото pixabay.com/RonPorter