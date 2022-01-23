Серьезный пожар произошел под Петрозаводском

В субботу в 11:41 на пульт пожарно-спасательных подразделений Пряжинского района поступил сигнал о пожаре в Чалне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали три единицы техники и 12 сотрудников пожарных частей. Выяснилось, что горит частный дом. Борьба с огнем была долгой. Огонь удалось потушить только в 13:00.

В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/fish96