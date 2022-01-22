Житель Карелии напал на полицейского при исполнении

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Местный житель подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным правоохранителей, мужчина был задержан сотрудниками полиции за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В служебном автомобиле он повел себя агрессивно, напал на полицейского и несколько раз ударил того по лицу.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит длительный срок заключения. Расследование продолжается. Фото источника