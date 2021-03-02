Автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», стало больше

Министерство промышленности и торговли России обновило список автомомашин, облагаемых налогом на роскошь, сообщает mail.ru.

Он разом увеличился еще на 87 позиций. Параллельно из списка были удалены автомобили, которые не подходят по возрасту. Полный перечень из 1387 автомобилей опубликован на сайте министерства.

«Налог на роскошь» — это увеличенная ставка транспортного налога, которая определяется в зависимости от категории автомобиля. Всего их четыре.

Владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет.

Теперь «роскошными» автомобилями в России считаются, к примеру, Skoda Kodiaq (прежде чешской марки в списке не было вообще), Kia Mohave и Toyota Fortuner. Эти модели попали в первую категорию 3-5 млн рублей.

Во вторую категорию сейчас входят 520 моделей. Это машины дороже 5 млн руб. и не старше пяти лет, за которые налог платится в двойном размере.

В следующих категориях коэффициент налога на роскошь увеличивается до тройки. В сегмент 10-15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, входит 131 автомобиль. В самую дорогую категорию — от 15 млн рублей — теперь входит 101 модель.

Фото с сайта pokatim.ru