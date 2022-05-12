Автомобиль вылетел на тротуар на Октябрьском проспекте

Утром 11 мая в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как внедорожник, выполнявший левый поворот, не уступил дорогу легковому автомобилю, который ехал прямо. Уходя от столкновения, водитель легковушки увел машину вправо, в результате чего она вылетела на тротуар.

Пешеходов в момент ДТП на тротуаре не было, никто не пострадал. После нескольких минут общения участники аварии покинули место происшествия. Фото: скриншот видео CityLink