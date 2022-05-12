Житель Карелии угнал автомобиль и попал в два ДТП

В полицию Прионежского района обратился 29-летний житель одного из поселков. Он рассказал, что кто-то угнал его автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный у дома. Машину вскоре нашли в черте населенного пункта со следами повреждений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний знакомый потерпевшего. Мужчина признался, что заметил автомобиль приятеля, увидел, что ключ оставлен в замке зажигания, и без раздумий угнал машину, отправившись по делам. Вскоре он не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Покинув место ДТП, мужчина поехал дальше и устроил еще одну аварию, после которой автомобиль больше не завелся.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Также в отношении подозреваемого составлены протоколы за оставление места ДТП. Фото: pixabay.com/alekseiap199232