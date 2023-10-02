Автомобиль вспыхнул утром в Карелии

Утром 2 октября в поселке Сяпся произошел пожар. Горел автомобиль, сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 8:51. На место выехали трое специалистов из поселка Эссойла. Помощь пожарных, однако, не понадобилась. До прибытия специалистов с огнем самостоятельно справились очевидцы.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: ОПС по Пряжинскому району