Шестилетний малыш в Петрозаводске ехал на самокате и попал под колеса

Маленький ребенок в Петрозаводске катался на самокате и пострадал. Шестилетнего ребенка сбил водитель Lifan, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Малыш 29 сентября ехал по нерегулируемому пешеходному переходу около дома № 9 по Скандинавскому проезду. В 20:09 в него врезался 69-летнитй автомобилист на иномарке.

Пенсионер не пропустил ребенка, тот в результате получил травмы. Пострадавшему назначили лечение, идет проверка. // фото: ГИБДД Петрозаводска