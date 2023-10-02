02 октября 2023, 11:42
Шестилетний малыш в Петрозаводске ехал на самокате и попал под колеса
Водитель иномарки сбил маленького пешехода на «зебре»
Маленький ребенок в Петрозаводске катался на самокате и пострадал. Шестилетнего ребенка сбил водитель Lifan, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Малыш 29 сентября ехал по нерегулируемому пешеходному переходу около дома № 9 по Скандинавскому проезду. В 20:09 в него врезался 69-летнитй автомобилист на иномарке.
Пенсионер не пропустил ребенка, тот в результате получил травмы. Пострадавшему назначили лечение, идет проверка. // фото: ГИБДД Петрозаводска