Пятилетний ребенок получил перелом ноги в массовом ДТП в Петрозаводске

Итогом жесткой аварии в Петрозаводске 30 сентября стал перелом ноги у пятилетнего ребенка. Подробности столкновения нескольких автомобилей рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, это ДТП случилось на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе в 13:30 в субботу. Причиной стал неправильный выбор скорости движения 42-летним водителем Lexus.

В итоге дорогой кроссовер врезался в стоявшую Lada, ее отбросило на другой Lexus.

Пострадал пятилетний пассажир Lada. Водитель отечественной легковушки написал в группе «ДТП Петрозаводска и Карели», что у малыша сломана нога. // фото: ГИБДД Петрозаводска