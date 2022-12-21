Автомобиль влетел в забор на Перевалке и уехал, но недалеко

Сегодня утром в Петрозаводске произошел странный дорожный инцидент на Перевалке, который растянулся на несколько часов и попал в объектив камер наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как в 5:52 автомобиль едет по встречной полосе по улице Ватутина и при повороте на улицу Мичуринскую вылетает с дороги и врезается в забор.

Примерно через полтора часа микроавтобус помогает легковушке выбраться из снежного плена. Она едет в сторону улицы Черняховского, где ее останавливает автомобиль полиции.

Завершается история тем, что легковой автомобиль уезжает на эвакуаторе. // Фото: скриншот видео CityLink