01 мая 2025, 16:51
Происшествия

Автомобиль влетел в машину ДПС в Петрозаводске

Дорожный инцидент на улице Парфенова попал на видео
Фото, видео CityLink

Сегодня в 3 часа ночи в Петрозаводске на улице Парфенова произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль влетел в полицейскую машину, которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого света.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Причины аварии еще предстоит установить. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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