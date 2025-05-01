01 мая 2025, 16:51
Автомобиль влетел в машину ДПС в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Парфенова попал на видео
Фото, видео CityLink
Сегодня в 3 часа ночи в Петрозаводске на улице Парфенова произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль влетел в полицейскую машину, которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого света.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Причины аварии еще предстоит установить. © «Петрозаводск говорит»