Автомобиль влетел в машину ДПС в Петрозаводске

Сегодня в 3 часа ночи в Петрозаводске на улице Парфенова произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль влетел в полицейскую машину, которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого света.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Причины аварии еще предстоит установить. © «Петрозаводск говорит»