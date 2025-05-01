Свалка вспыхнула в Карелии

Сегодня в Муезерском районе произошел пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место происшествия выехали спасатели из пожарной части Ледмозера. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На месте работают три специалиста и одна единица техники.

По уточненным данным, в 13:40 пожар был локализован. Угрозы его дальнейшего распространения нет. Причины случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»