01 мая 2025, 13:53
Пожар полыхал в карельском поселке
В Надвоицах горело неэксплуатируемое здание
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette
Вечером 30 апреля в Сегежском округе произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии в Надвоицах поступил на пульт дежурного в 20:03. На место выехали три единицы техники и шестеро спасателей.
Выяснилось, что горит неэксплуатируемое здание. Совместными усилиями специалисты справились с огнем. В результате возгорания строение было значительно повреждено огнем. Причины ЧП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»