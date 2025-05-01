Пожар полыхал в карельском поселке

Вечером 30 апреля в Сегежском округе произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии в Надвоицах поступил на пульт дежурного в 20:03. На место выехали три единицы техники и шестеро спасателей.

Выяснилось, что горит неэксплуатируемое здание. Совместными усилиями специалисты справились с огнем. В результате возгорания строение было значительно повреждено огнем. Причины ЧП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»