01 мая 2025, 13:09
Движение по «Коле» в Карелии ограничено после жесткого ДТП
Спасатели и скорая работают на месте аварии в Пряжинском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня утром в Пряжинском районе произошло ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По данным госкомитета, инцидент случился на 391-м километре федеральной магистрали. В лобовую столкнулись два автомобиля.
В результате ДТП пострадал один человек. Он был доставлен в Пряжинскую ЦРБ.
Движение по трассе частично ограничено. Подробности инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»