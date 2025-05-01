Движение по «Коле» в Карелии ограничено после жесткого ДТП

Сегодня утром в Пряжинском районе произошло ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, инцидент случился на 391-м километре федеральной магистрали. В лобовую столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадал один человек. Он был доставлен в Пряжинскую ЦРБ.

Движение по трассе частично ограничено. Подробности инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»