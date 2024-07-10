Автомобиль упал в кювет на трассе в Карелии

Утром 9 июля водитель Renault Duster потерял управление на автодороге «Петрозаводск – Суоярви». Автомобиль вылетел в кювет, сообщили в ОПС по Пряжинскому району.

Это было в 10:05 в восьми километрах от поселка Соддер. Машина опрокинулась в кювет.

На место ЧП выехали пожарные из поселка Эссойла выехали на помощь. Они вынули автомобиль с обочины и поставили на трассу, а также отключили аккумулятор.

По данным спасателей-пожарных, в этой аварии, к счастью, никто не пострадал. // фото: ОПС по Пряжинскому району