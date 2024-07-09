Вспыхнувший дом тушили несколько часов на юге Карелии

В ночь на 8 июля в Сортавале произошел пожар. Вспыхнул жилой дом, сообщает паблик пожарной части №38.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 1:26. На место выехали специалисты из города и поселка Хелюля. Борьба с огнем была долгой. Справиться с возгоранием удалось лишь к 6 утра.

Причина пожара устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал. // Фото пожарной части №38