Автомобиль улетел в кювет в Карелии

В воскресенье, 29 февраля, дорожно-транспортное происшествие произошло на Петрозаводском шоссе в Кондопоге. Автомобиль вылетел в кювет, сообщает МЧС по Карелии.

«29.02.2020 года в 14:34 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: г. Кондопога, Петрозаводское шоссе»,

- уточняется в сводке МЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня утром иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске. Две автомашины едва не столкнулись сегодня, 1-го марта, у дома №19 на Первомайском шоссе.