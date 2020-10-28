Автомобиль скорой помощи застрял в щебне на Кукковке

Сегодня ночью в 04 часа 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

На улице Сортавальская возле дома, где проводится ремонт асфальтового покрытия, в щебне застрял автомобиль скорой помощи.

Ситуацию осложняло еще то, что двор был заставлен автомобилями, и большая пожарная машина там бы не проехала. Для проведения работ по буксировке скорой, было принято решение использовать автомобиль первой помощи, стоящий в боевом расчете Специализированной пожарно-спасательной части. Это и предопределило успех.

Через некоторое время пожарным удалось вытащить автомобиль скорой помощи на проезжую часть. (фото ysia.ru)