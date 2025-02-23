Автомобиль сгорел в гараже в Карелии

Сегодня в 7:53 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в Кеми. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

На вызов отправились пятеро спасателей. Выяснилось, что горит частный гараж. Совместными усилиями с огнем удалось справиться.

В результате пожара сгорел автомобиль Opel Astra, который стоял в гараже. Причина случившегося выясняется. // Фото ОПС по Кемскому району