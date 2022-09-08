Автомобиль сбил велосипедиста в Карелии

Вечером 7 сентября в Беломорском районе произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, авария случилась в 23:25 на 31-м километре подъезда к Беломорску. 29-летний велосипедист совершил касательное столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос».

В результате происшествия мужчина получил повреждения. Обстоятельства аварии выясняются. Фото: unsplash.com