Мужчина пошел на преступление во время отдыха у родни в Карелии

В Медвежьегорском районе раскрыта кража, совершенная летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Со двора жилого дома пропал велосипед стоимостью 8000 рублей. Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 48-летний житель Московской области. Он гостил у родственников и в один из дней перебрал со спиртным. Чтобы добраться до дома, он решил взять чужой велосипед, который затем выбросил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com