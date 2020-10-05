Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска

В минувшее воскресенье, 4 октября, автомобиль сбил человека в центре карельской столицы. Авария произошла на улице Куйбышева в 11:21. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру». Видео было размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, автомобиль двигался по улице Кирова в сторону проспекта Ленина. Два пешехода переходили дорогу возле пешеходного перехода cправа налево по ходу движения автомобиля. Автонаезд произошел на небольшой скорости, один из пешеходов успел отпрыгнуть, второму не повезло.

Одна из версий произошедшего: водителя ослепило солнце.

Добавим в этот день под автомобиль попали два ребенка на пересечении улиц Карла Маркса и Куйбышева в карельской столице. Подробнее об этом здесь.