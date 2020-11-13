Автомобиль сбил девочку в Петрозаводске и уехал

12 ноября в районе 17 часов на проспекте Александра Невского в Петрозаводске водитель неустановленного автомобиля (возможно, «Ниссан Альмера») сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В результате происшествия девочка-подросток 2004 года рождения получила травмы.

Водитель скрылся с места аварии и не сообщил о случившемся в ГИБДД. Госавтоинспекция ищет свидетелей случившегося. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.