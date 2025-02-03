Автомобиль сбил человека во дворах в Петрозаводске

Утром 2 февраля в одном из дворов Петрозаводска был сбит пешеход. Инцидент попал в объектив придомовой камеры наблюдения компании Sampo.ru, ролик публикует группа «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Отмечается, что инцидент случился на Ключевой. На кадрах видно, как легковой автомобиль при движении задним ходом наезжает на пешехода, который шел с санками по двору.

После того, как человек оказался сбит, водитель уехал с места аварии. Получил ли пешеход какие-то травмы, неизвестно. // Фото: скриншот видео Sampo.ru