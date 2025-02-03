Мужчина упал со скалы в Карелии и погиб

В Лоухском районе рабочий погиб на территории карьера по добыче камня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 2 февраля. По данным ведомства, при выполнении работ в камнедобывающем карьере 37-летний мужчина сорвался с гранитной скалы. Он получил не совместимые с жизнью травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, что повлекло гибель человека. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. // Фото СК