Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на трассе в Карелии

1 ноября в 16 часов в Сегежском районе Карелии произошло ДТП. На 51-м километре дороги Тикша-Костомукша столкнулись два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «Киа», находясь в состоянии опьянения, допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение со «Шкодой», ехавшей навстречу.

От удара «Шкода» отлетела в ограждение, а автомобиль виновника аварии перевернулся. 36-летний водитель «Шкоды» получил повреждения. Фото ГИБДД Карелии