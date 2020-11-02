Мужчина пошел на преступление из желания помочь другу вернуть деньги

Житель Карелии решил заступиться за своего друга, после чего сам попал в криминальную историю. Мужчину осудили в рамках уголовного дела о самоуправстве в Кемском районе.

В прокуратуре республики рассказали, что в июне мужчина решил проучить «злоумышленника», которого считал виновным в краже 150 тысяч рублей у своего друга. Чтобы разрешить ситуацию, мужчина увел на автомобиле лодку, принадлежащую похитителю денег. Владелец плавсредства обратился в полицию, лодку нашли. Однако поступок похитителя лодки расценили, как самоуправство.

В суде мужчина раскаялся, извинился и попросил прекратить уголовное преследование. В результате мировой суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей. (фото onlinegibdd.ru)