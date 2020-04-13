Автомобиль протаранил забор после ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 18 часов в Сулажгоре, на пересечении улиц Сулажгорская и Шуйская произошло ДТП. Фотографии инцидента опубликованы на сайте dtpptz.

По версии, которую публикует издание, автомобиль «Рено» ехал по главной дороге и совершал левый поворот в сторону центра города. В это время автомобиль «Фольксваген» двигался на улице Сулажгорской в прямом направлении и не уступил дорогу.

После столкновения «Рено» влетел в забор, ограждающий территорию у жилого дома. Пробив забор на две трети, машина остановилась.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения.