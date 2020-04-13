Инспекторы ГИБДД устроили погоню на трассе «Кола»

Сегодня днем на 439-м километре трассы «Кола» сотрудники ГИБДД отстранили от управления 19-летнего водителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. Патруль бросился в погоню. Через несколько километров молодой человек все-таки был вынужден прекратить гонку.

Выяснилось, что у юноши не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО на автомобиль. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы.

Мужчине грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.