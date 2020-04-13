13 апреля 2020, 18:08
Мужчина погиб на пожаре под Петрозаводском
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела в сгоревшем доме
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела на пожаре, произошедшем в Прионежском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, пожар произошел в Пиньгубе 10 апреля. Загорелся частный деревянный жилой дом. При тушении пожара было обнаружено тело 71-летнего мужчины, который жил в этом доме.
В данный момент устанавливаются причины возгорания и смерти человека. По результатам проводимой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.