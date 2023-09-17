17 сентября 2023, 18:53
Автомобиль протаранил столб в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Правды попал в объектив камеры наблюдения
Сегодня в 17:07 в Петрозаводске на улице Правды легковой автомобиль протаранил столб. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как машина влетает в опору уличного освещения буквально на ровном месте. Транспортное средство получило повреждения и было эвакуировано. На месте работал наряд ДПС.
Причины аварии неизвестны. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»