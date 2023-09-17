Пропавшие в Карелии дети найдены

Пропавшие в Карелии дети, которых несколько дней искали всей республикой, найдены. Они живы и здоровы. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, 15-летняя девушка и 17-летний юноша из Питкярантского района пропали 11 сентября. Их видели в нескольких районах республики, побывали подростки и в Петрозаводске.

Где и при каких обстоятельствах были обнаружены несовершеннолетние, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»