В СК раскрыли подробности ночной трагедии в Карелии

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела мужчины на пожаре в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, ночью 16 сентября в доме, расположенном в лесу возле озера Ведлозеро, вспыхнул пожар. В доме находились два жителя поселка Пряжа, которые приехали на охоту и рыбалку. В результате инцидента мужчина 1976 года рождения погиб. Его приятель 1991 года рождения получил множественные ожоги.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Для установления деталей произошедшего назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК