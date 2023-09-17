17 сентября 2023, 12:19
Столкновение легкового автомобиля и фуры в Карелии попало на видео
На трассе «Кола» в Пряжинском районе случилось ДТП
Днем 15 сентября на трассе «Кола» в Карелии произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Об этом пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Все случилось недалеко от Пряжи. Момент аварии попал в объектив регистратора ехавшей следом машины.
На кадрах видно, как автомобиль «Ниссан» по касательной сталкивается с большегрузом, оказавшись по какой-то причине на встречной полосе. Другим автомобилям удается уйти от столкновения.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»