Столкновение легкового автомобиля и фуры в Карелии попало на видео

Днем 15 сентября на трассе «Кола» в Карелии произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Об этом пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Все случилось недалеко от Пряжи. Момент аварии попал в объектив регистратора ехавшей следом машины.

На кадрах видно, как автомобиль «Ниссан» по касательной сталкивается с большегрузом, оказавшись по какой-то причине на встречной полосе. Другим автомобилям удается уйти от столкновения.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»