17 сентября 2023, 12:03
Происшествия

Древлянка частично осталась без электроэнергии

Энергетики ведут восстановительные работы в крупном районе Петрозаводска

Сегодня в 10:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы крупнейший район карельской столицы обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
электричество
ЕДДС
Отключение
новости петрозаводска