17 сентября 2023, 12:03
Древлянка частично осталась без электроэнергии
Энергетики ведут восстановительные работы в крупном районе Петрозаводска
Сегодня в 10:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы крупнейший район карельской столицы обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus