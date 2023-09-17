Древлянка частично осталась без электроэнергии

Сегодня в 10:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы крупнейший район карельской столицы обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus