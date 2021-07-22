Автомобиль нетрезвого рыбака забрали прямо с трассы в Карелии

В ГИБДД Кондопожского района в минувшую среду поступило сообщение о нетрезвом водителе на автомобиле «Дастер». Машину для проверки остановили на трассе «Кола» в 20:20. Водитель, возвращавшийся с рыбалки домой, был пьян.

В отношении нарушителя составили административный материал. Автомобиль увезли на эвакуаторе, а мужчине пришлось возвращаться домой на такси. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей. Решение о наказании примет суд. (фото паблик Госавтоинспекция Кондопоги)