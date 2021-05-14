Автомобиль «Хендай» жестко сбил велосипедиста в центре Петрозаводска

Сегодня днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в Петрозаводске произошла авария с участием легкового автомобиля «Хендай» и велосипедиста.

Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». Судя по кадрам, велосипедист двигался по проезжей части вниз по проспекту Ленина. В это время автомобиль «Хендай» пересекал проспект со стороны Энгельса. Велосипедист перелетел через автомобиль и упал на асфальт.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем автомобиля находилась женщина, 1955 года рождения. Пострадал 19-летний велосипедист. Ему потребовалась помощь медиков. По факту случившегося проводится проверка. (фото Георгий Чентемиров)