22 октября 2020, 10:32
Происшествия

Автомобиль «Фольксваген» сбил велосипедиста в Пятом поселке

Сегодня ранним утром произошло ДТП на улице Боровой в карельской столице

Автомобиль сбил велосипедиста в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

«Сегодня утром в 07.13 в районе дома # 11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются»,

– говорится в сообщении.

Момент ДТП запечатлела видеокамера компании «Сампо.Ру».

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности. Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге (фото Госавтоинспекции Петрозаводска). 

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