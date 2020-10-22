Автомобиль «Фольксваген» сбил велосипедиста в Пятом поселке

Автомобиль сбил велосипедиста в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

«Сегодня утром в 07.13 в районе дома # 11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются»,

– говорится в сообщении.

Момент ДТП запечатлела видеокамера компании «Сампо.Ру».

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности. Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге (фото Госавтоинспекции Петрозаводска).