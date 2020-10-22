22 октября 2020, 10:32
Автомобиль «Фольксваген» сбил велосипедиста в Пятом поселке
Сегодня ранним утром произошло ДТП на улице Боровой в карельской столице
Автомобиль сбил велосипедиста в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.
«Сегодня утром в 07.13 в районе дома # 11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются»,
– говорится в сообщении.
Момент ДТП запечатлела видеокамера компании «Сампо.Ру».
Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности. Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге (фото Госавтоинспекции Петрозаводска).