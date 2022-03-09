Автомобиль дотла сгорел на федеральной трассе в Карелии

Днем 7 марта, в 12 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что на 664 километре ФАД Р-21 горит легковой автомобиль.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Сегежи и Медвежьегорска.

Когда, преодолев расстояние более 60-ти километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, от автомобиля «Рено Логан», принадлежащего жителю Медвежьегорского района, остался один металлический кузов.

По какой причине сгорел автомобиль, теперь предстоит установить специалистам. // Фото: Kollinger/pixabay.com