Мужчина в Кондопоге пришел к другу в гости и украл смартфон

Когда у 36-летнего жителя Кондопоги пропал мобильный телефон, мужчина точно не знал, похитили гаджет или он его просто потерял. Оказалось, смартфоном стоимостью 10 тысяч рублей завладел друг, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что 50-летний судимый ранее друг потерпевшего накануне исчезновения телефона заходил к нему в гости. Мужчины вместе выпивали, потом хозяин уснул. В это время гость забрал смартфон и потом продал его, а деньги потратил.

Правоохранители установили место сбыта и изъяли похищенное. По окончании необходимых следственных мероприятий мобильный телефон вернут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Pexels/pixabay.com