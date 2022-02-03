Автоледи в Костомукше может сесть за решетку из-за пьяной езды

В городской суд Костомукши передали дело по обвинению 39-летней местной автомобилистки. Женщина в очередной раз попалась на пьяной езде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Даму уже в третий раз остановили за управление в нетрезвом виде. Впервые ее засекли в июне 2020 года и назначили крупный штраф. Видимо, это ничему не научило женщину.

В апреле 2021 года ее снова остановили на дороге и выяснили, что за руль автоледи села пьяной. На этот раз ее приговорили к 260 часам обязательных работ и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Несмотря на наличие судимости, в октябре прошлого года женщина снова попалась пьяной сотрудникам ГИБДД. На этот раз ей может грозить до трех лет лишения свободы. // Фото: 1tulatv.ru