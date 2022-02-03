Обледенелые трупы домашних животных нашли в поле в Олонецком районе

Несколько мертвых домашних животных обнаружили в лесу в Олонецком районе, сообщает паблик «Государственный ветеринарный кабинет». Тела телят успели закоченеть.

14 января чиновники Минприроды региона сообщили о находке в Республиканский центр ветеринарии и консультирования. Специалисты взяли пробы и провели исследования. Возбудителей сибирской язвы и ящура не нашли. Погибших телят общим весом 460 килограммов сожгли в специальной мобильной установке для уничтожения биологических отходов. Место, где были обнаружены трупы животных, продезинфицировали.

Специалисты подчеркнули, что несанкционированное захоронение трупов животных может повлиять на эпизоотическую обстановку, создать очаги инфекции в почве, а также привлечь птиц и диких зверей. (фото и видео vk.com)