03 февраля 2022, 11:49
Полиция в Петрозаводске ищет похитителя обуви
Помочь в розыске подозреваемого в краже просят жителей карельской столицы
Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают местонахождение и личность мужчины, которого подозревают в совершении кражи. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Правоохранители предполагают, что неизвестный мог похитить спортивную обувь в одном из торговых центров днем 2 февраля. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале.
Всех, кому что-то известно о подозреваемом, просят звонить по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник