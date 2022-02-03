Полиция в Петрозаводске ищет похитителя обуви

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают местонахождение и личность мужчины, которого подозревают в совершении кражи. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители предполагают, что неизвестный мог похитить спортивную обувь в одном из торговых центров днем 2 февраля. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале.

Всех, кому что-то известно о подозреваемом, просят звонить по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник