Автоинспекторы поймали водителя без прав в карельском поселке

Очередного водителя без прав на управление автомобилем поймали в Карелии. Инцидент произошел в Надвоицах в 23:55 25 мая.

«Сотрудниками Госавтоинспекции по Сегежскому району при проверке документов на право пользования и управления транспортным средством, пресечен факт управления автомобилем ВАЗ 2104 водителем, не имеющим права управления. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ», - сообщает Госавтоинспекция Сегежи.

Дорожные полицейские отметили, что с начала этого года на территории Сегежского района было пресечено 109 аналогичных правонарушений. Ранее пьяная женщина без прав отправила «Мерседес» в кювет.