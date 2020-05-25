Пьяная женщина без прав отправила «Мерседес» в кювет

Авария с участием нетрезвой женщины-водителя произошла 24 мая в 18:10 на дороге «Петрозаводск – Деревянное» в Прионежском районе.

По информации ГИБДД, 35-летняя женщина, не имея права на управление транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, при движении на «Мерседесе» неправильно выбрала скорость движения. В результате автомобиль съехал в кювет.

Женщину доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Фото: Госавтоинспекция Карелии