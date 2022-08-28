Авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи

С 30 августа российские авиакомпании смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, «спрямленный» маршрут позволит сократить время в пути до курорта на 30-35 минут.

Ранее Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра европейской территории страны. Уже более полугода закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Фото: unsplash.com