Авиация связала Петрозаводск и Сочи

Новый авиарейс открылся в Карелии. Самолеты полетели из Петрозаводска и Сочи, сообщает “МК в Карелии” со ссылкой на паблик сочинского аэропорта.

Рейсы организованы авиакомпанией “Азимут”. Первым пассажиром рейса А4757 из Сочи стала Виктория Мирко, а из карельской столицы первым на рейсе А4758 полетел Сергей Коробов с семьёй. Им по традиции вручили сертификаты на перелёт.

Расстояние между городами лайнер преодолевает за 3 часа 20 минут. Рейсы будут выполняться еженедельно. Самые дешевые билеты будут стоить 1888 рублей. // Фото: Руслан Денисов (Аэропорт Сочи)